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DESTEK PAKETLERİMİZ

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Bireysel Destek

$14,99 / ay
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Aile Destek

$29,99 / ay
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Güçlü Destek

$74,99 / ay
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Altın Destek

$149,99 / ay
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Platin Destek

$1.349,99 / 12 ay (yıllık)
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KİŞİYE ÖZEL DESTEK PAKETLERİMİZ

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Sınırsız Destek (tek seferlik)

Destek Miktarı: $0,00
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SİZLERLE BÜYÜYECEK PROJELERİMİZ

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Journalist Post

Destek Miktarı: $18.750,00
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Frankfurt Kitap Fuarı

Destek Miktarı: $75.000,00
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Belgesel Video İçerikleri Projesi

Destek Miktarı: $45.000,00
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Medya Akademisi

Destek Miktarı: $7.500,00
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Çocuklar İçin Değerler Eğitimi

Destek Miktarı: $180.000,00
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Tenkil Müzesi

Destek Miktarı: $150.000,00
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Sürgün Gazetecilere Destek

Destek Miktarı: $72.000,00
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Türkiye’de Mağdur Gazetecilere Destek

Destek Miktarı: $9.000,00
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