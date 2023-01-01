Bireysel Destek

Teknik depolama veya erişim, abone veya kullanıcı tarafından açıkça talep edilen belirli bir hizmetin kullanımına izin vermenin meşru amacı veya yalnızca bir elektronik iletişim ağı üzerinden bir mesajın iletimini gerçekleştirme amacıyla kesinlikle gereklidir.

Teknik depolama veya erişim, abone veya kullanıcı tarafından açıkça talep edilen belirli bir hizmetin kullanımına izin vermenin meşru amacı veya yalnızca bir elektronik iletişim ağı üzerinden bir mesajın iletimini gerçekleştirme amacıyla kesinlikle gereklidir.

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