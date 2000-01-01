AYLIK TAKSİTLİ DESTEK PAKETLERİMİZ

Bireysel Destek (Aylık)
$11.00
Aile Destek (Aylık)
$23.00
Güçlü Destek (Aylık)
$56.00
Altın Destek (Aylık)
$111.00
Platin Destek (Aylık)
$994.00
Kişiye Özel - Esnek Destek

KİŞİYE ÖZEL DESTEK PAKETLERİMİZ

Kişiye Özel - Esnek Destek

PROJELERİMİZE DESTEK OLUN

Sürgün Gazetecilere Destek
$13,247.00
Journalist Post
$13,799.00
Frankfurt Kitap Fuarı
$55,195.00
Belgesel Video İçerikleri Projesi
$33,117.00
Medya Akademisi
$5,520.00
Çocuklar İçin Değerler Eğitimi
$132,467.00
Türkiye’de Mağdur Gazetecilere Destek
$6,624.00