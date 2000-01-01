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Bireysel Destek (Aylık)
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Aile Destek (Aylık)
$23.00
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Güçlü Destek (Aylık)
$56.00
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Bireysel Destek (Aylık)
$11.00
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Aile Destek (Aylık)
$23.00
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Güçlü Destek (Aylık)
$56.00
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Bireysel Destek (Aylık)
$11.00
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Aile Destek (Aylık)
$23.00
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Güçlü Destek (Aylık)
$56.00
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AYLIK TAKSİTLİ DESTEK PAKETLERİMİZ
Bireysel Destek (Aylık)
$11.00
Birim fiyat
/
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Aile Destek (Aylık)
$23.00
Birim fiyat
/
per
Güçlü Destek (Aylık)
$56.00
Birim fiyat
/
per
Altın Destek (Aylık)
$111.00
Birim fiyat
/
per
Platin Destek (Aylık)
$994.00
Birim fiyat
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per
Kişiye Özel - Esnek Destek
KİŞİYE ÖZEL DESTEK PAKETLERİMİZ
Kişiye Özel - Esnek Destek
PROJELERİMİZE DESTEK OLUN
Sürgün Gazetecilere Destek
$13,247.00
Birim fiyat
/
per
Journalist Post
$13,799.00
Birim fiyat
/
per
Frankfurt Kitap Fuarı
$55,195.00
Birim fiyat
/
per
Belgesel Video İçerikleri Projesi
$33,117.00
Birim fiyat
/
per
Medya Akademisi
$5,520.00
Birim fiyat
/
per
Çocuklar İçin Değerler Eğitimi
$132,467.00
Birim fiyat
/
per
Türkiye’de Mağdur Gazetecilere Destek
$6,624.00
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Bireysel Destek (Aylık)
$11.00
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Aile Destek (Aylık)
$23.00
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Güçlü Destek (Aylık)
$56.00
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Bireysel Destek (Aylık)
$11.00
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Aile Destek (Aylık)
$23.00
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Güçlü Destek (Aylık)
$56.00
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